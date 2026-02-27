La première édition de l’ATP 250 à la LDLC Arena qui aura lieu du 19 au 25 Septembre, et qui est aussi le « démé­na­ge­ment » de la date de l’an­cien Open13, est un vrai nouveau rendez‐vous pour les passionnés et ils sont nombreux à Lyon.

On se souvient que pour les débuts du tournoi ATP 250 sur terre battue au parc de la tête d’or, Thierry Ascione avait frappé fort avec la venue de Berdych, Del Potro…

Avec Jo, on imagine qu’il y a forcé­ment des discus­sions autour du plateau à consti­tuer pour septembre.

Sur le cas Gaël Monfils, il y a du avoir forcé­ment une volonté commune et on comprend aisé­ment pourquoi.

On imagine aussi que Jo aura à coeur de bien rece­voir son ami qui sera sans doute accom­pagné de Richie et Gillou, histoire de se retrouver comme au bon vieux temps.

Même si Monfils va forcé­ment clore sa carrière au Masters 1000 de Nanterre, il est évident que la belle sera déjà très belle à Lyon.