« Sinner et Alcaraz sont incroyables mais dire qu’ils sont meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic… Allons donc », a récem­ment déclaré l’ex‐25e mondial et actuel entraî­neur d’Ugo Humbert, Jérémy Chardy, en total désac­cord avec une décla­ra­tion contro­versée de Mats Wilander.

Interrogé par Tennis365, Gaël Monfils a rejoint son compa­triote : « Il est diffi­cile de comparer Sinner et Alcaraz à Federer, Nadal et Djokovic. Ils sont encore jeunes, alors atten­dons de voir. Peut‐être dans cinq ou dix ans. Les compa­rai­sons seront alors plus faciles. Carlos a 21 ans, il est donc diffi­cile de le comparer à quel­qu’un comme Novak, qui a 37 ans et qui a gagné tant de tour­nois du Grand Chelem. Ce que l’on peut dire, c’est que ces deux gars font les choses d’une manière qui leur donnera une chance d’être à la hauteur d es légendes de notre sport. »