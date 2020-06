Comme il l’a précisé dans les médias, Gaël Monfils apprécie son rôle d’animateur. Après avoir invité son ami Jo-Wilfried Tsonga, il récidive avec Benoit Paire ce lundi à 15h. Comme d’habitude, cela se fait sur la plate forme twitch et il y aura de l’ambiance, des confidences, et quelques moments de pure bonheur puisque les deux champions sont aussi des amis dans la vie et qu’il s’apprécient énormément.

Jamais 2 sans 3 ! ! !



Après une première apparition dans le #BO5@benoitpaire sera le 3ème invité pour le live spécial tennis. Merci de venir une fois de plus nous rendre visite.

Cela me fait extrêmement plaisir 🙌🏾



➡️ Lundi 01 Juin 15H

➡️https://t.co/5zmAQHwpQV pic.twitter.com/G14nlnD4bK — Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 31, 2020