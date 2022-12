Absent des courts depuis son abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal le 12 août dernier, Gaël Monfils a récem­ment accordé une inter­view à Canal Plus Sport dans laquelle il annonce son forfait pour l’Open d’Australie. Dans ce même entre­tien, le Tricolore annonce son désir de parti­ciper aux Jeux olym­piques de Paris 2024 et de jouer jusqu’à 40 ans.

« 2023 est une année impor­tante pour moi, une année de tran­si­tion, entre la bles­sure et de gros objec­tifs pour être vrai­ment compé­titif et être dans la compé­ti­tion pour aller cher­cher cette quali­fi­ca­tion pour (les JO de Paris) 2024. Je n’ai­me­rais pas les louper, les JO, ça serait mes derniers en plus. Ce serait, je n’es­père pas ma dernière année, peut‐être l’année d’après. J’ai dit que j’ai­me­rais bien jouer jusqu’à 40 ans, mais plus je reste avec ma fille, plus je me dis un peu moins. »