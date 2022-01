Gaël Monfils s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe. Le Tricolore veut conti­nuer sur cette lancée et étoffer encore davan­tage son palmarès d’au­tant qu’avec 11 titres il a égalé un certain Guy Forget.

« Ah, vous me l’ap­prenez ! Ça me fait plaisir mais j’ai envie de gagner le plus de titres possible. J’essaye de ne pas penser à ces stats, même si c’est un clin d’oeil sympa. J’ai envie de gagner un ATP 500. Envie aussi de gagner un Masters 1000 pour la première fois »