Salut à tous, je voulais vous donner quelques nouvelles depuis mon retour à la compétition à Rome puis Hambourg. Je lutte pour retrouver de bonnes sensations sur le court et ce n’est pas facile à accepter. Cette période est un peu compliquée mais je vais continuer à me battre, à travailler en espérant que les sensations reviennent. Merci encore pour tous vos messages, vous le savez déjà, mais j’y suis très sensible,MERCI pour le LOVE 🙏🏾 Hi all, I wanted to share some news with you since my return to the Tour in Rome and Hamburg. I haven’t been feeling great on the court and it is not easy to accept. This period is a little complicated but I will continue to fight, train and hope for better results soon. Thank you all your messages, as you know, I am very appreciative,THX for the LOVE🙏🏾