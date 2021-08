Gaël Monfils peut commencer à nourrir de belles ambi­tions pour l’US Open. Depuis son arrivée sur le conti­nent améri­cain il y a une dizaine de jours, le Français affiche un niveau de jeu solide. Il a large­ment tenu tête à Rublev malgré la défaite.

« Il manquait de la confiance, un peu de lâcher‐prise. Là, je me retrouve à rejouer comme quand je jouais très bien il y a un an et demi. Il faut garder cette confiance, gagner un ou deux matches contre les cadors pour retrouver cette dyna­mique. Je m’en­traîne comme un fou. Ça tourne progres­si­ve­ment, je suis content. J’espère que ça va tourner encore plus parce que j’es­père vrai­ment encore monter en puis­sance », a assuré Monfils, dans des propos récoltés par L’Equipe.

A New York, Gaël a souvent brillé. Une demie en 2016, des quarts en 2010, 2014 et 2019. Deux huitièmes en 2009 et 2010. Si Monfils prend feu, tout est possible…Il a dix jours pour régler les détails.