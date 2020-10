Gäel Monfils s’est beaucoup livré lors de son Twitch qui a fait office de conférence de presse. Il a surtout évoqué la suite de sa carrière et visiblement il aimerait bien mettre un « plan » à la Roger Federer : « C’est clair pour moi, je veux jouer jusqu’à 40 ans, ou au moins 38 ans, pour aller aux Jeux Olympiques à Paris. Je pense que je peux, mais je dois trouver la bonne programmation, comme le font Roger Federer ou Novak Djokovic. Je pense qu’il me reste de merveilleuses années, si je mets tout de mon côté et que je fais les choses dans l’ordre »