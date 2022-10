Absent du circuit depuis son abandon en huitièmes de finale à Montréal en raison d’une bles­sure au talon, Gaël Monfils a pu vivre aux côtés de sa femme, Elina Svitolina, la nais­sance de leur premier enfant : une petite fille appelée Skaï. Un peu plus d’une semaine plus tard, le Français a donné des nouvelles en évoquant un éven­tuel retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Paris‐Bercy (30 octobre au 6 novembre).

« Hello les amis, j’espère que vous allez bien. Je vis actuel­le­ment l’une des plus belles périodes de ma vie avec l’arrivée de notre fille Skaï. Elina et moi profi­tons de chaque moment avec elle. Concernant ma parti­ci­pa­tion au Paris Rolex Masters de Bercy la semaine prochaine : je vous embarque sur mes entraî­ne­ments ces prochains jours, jusqu’à ma déci­sion finale, en fonc­tion de mes sensa­tions sur le terrain. J’ai partagé en live mon entraî­ne­ment aujourd’hui sur TikTok », a écrit le numéro 1 trico­lore sur Twitter.

Hello les amis, j’espère que vous allez bien 😊 Je vis actuel­le­ment l’une des plus belles périodes de ma vie avec l’arrivée de notre fille Skaï. Elina et moi profi­tons de chaque moment avec elle ☺️



Ces prochains jours, je ferai plusieurs petites annonces… — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 24, 2022

Réponse donc dans les prochains jours…