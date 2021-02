Un cham­pion finit tou­jours par se rele­ver. En détresse abso­lue lors de son pas­sage en confé­rence de presse après sa défaite au 1er tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils semble aller mieux. Dans un long mes­sage pos­té sur ses réseaux sociaux, la « Monf » a tenu à remer­cier et répondre à tous les mes­sages de sou­tien qui ont afflué ces der­niers jours. En voi­ci la tra­duc­tion complète :

« Chers tous, j’ai été bluf­fé par le nombre de mes­sages de sou­tien que j’ai pu rece­voir de ma famille, ma com­pagne Elina, mes amis, mon équipe, mon agent, mes spon­sors et tous les nom­breux fans qui m’ont tou­jours sup­por­té tout au long de ce voyage. Je veux tous vous remer­cier pour ce sou­tien per­ma­nent mal­gré les hauts et les bas. Comme vous pou­vez l’i­ma­gi­ner, ce n’est pas une période facile mais j’ai toute confiance dans ma capa­ci­té à rebon­dir rapi­de­ment. Les émo­tions peuvent se mon­trer acca­blantes après une défaite, en par­ti­cu­lier quand vous avez pas­sé beau­coup de temps pour en arri­ver là et que vos attentes sont éle­vées. Quand je mets les choses en pers­pec­tive, j’en arrive tou­jours à la même conclu­sion : le ten­nis est ma plus grande pas­sion et je suis extrê­me­ment chan­ceux de pou­voir en vivre. Un rapide coup d’œil au monde dans lequel nous vivons est tout ce dont j’ai besoin pour me rap­pe­ler que la seule voie pos­sible est de regar­der vers l’a­vant pour un meilleur futur. Merci encore à vous tous et main­te­nant retour au bou­lot ! »

Allez Gaël, nous sommes tous avec toi !