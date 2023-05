En marge du Challenger d’Aix‐en‐Provence la semaine dernière où il a été éliminé dès le 1er tour par Andy Murray, Gaël Monfils a donné une inter­view passion­nante à Game, Set & Talk. Il explique notam­ment la diffi­culté d’évo­luer en même temps que le Big 3 et regrette certaines critiques à l’égard des quatre Mousquetaires, dont il fait partie avec Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon.

« Finalement, nous étions des brèles mais nous étions quand même en deuxième semaine. Nous étions quand même Top 10. L’année dernière, j’étais une brêle mais j’étais quand même 15e mondial. On veut toujours comparé l’in­com­pa­rable. Nadal, Djokovic et Federer ne sont pas des cham­pions. Ces gars sont des légendes. Les gens l’ou­blient. Si on pouvait réaliser les mêmes choses qu’eux, on serait des légendes aussi. Je prends toujours l’exemple de Roland‐Garros. Qui l’a gagné 14 fois ? Est‐ce que cela a déjà existé ? Deux autres légendes ne l’ont gagné que trois fois, une fois Roger et deux fois Novak. Et nous on nous tape sur les doigts. Et on parle de ces trois joueurs mais pour moi Murray et Wawrinka sont aussi des légendes », a insisté le joueur de 36 ans, désor­mais 389e mondial.