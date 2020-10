Ce mardi à 15 heures, Gaël Monfils avait donné rendez-vous à une poignée de journalistes et à tous ses fans sur sa chaîne Twitch afin de s’expliquer sur sa reprise compliquée et son récent abandon au premier tour de l’ATP 500 de Vienne. Sans grosse surprise, « La Monf » a annoncé qu’il ne participerai pas au Rolex Paris Masters la semaine prochaine et, donc, qu’il mettait un terme à une saison 2020 contrastée.

« C’est dur, il y a beaucoup de tristesses qui s’échappent. Le confinement m’a éteint, je suis revenu sans confiance, ça m’a fait beaucoup de mal, je n’ai pas réussi à bien m’adapter, à faire les bons choix sur mon retour. Donc, je préfère mettre un terme à ma saison, je ne ferais pas Bercy. Je veux rattaquer 2021 à bloc. Je vais couper le tennis pendant un moment, mais faire quand même du sport, et vivre ma vie de jeune homme pendant quelques semaines, ne pas se préoccuper du tennis. J’étais dans l’obsession de revenir, de bien jouer, de bien m’entraîner et je n’ai pas du tout réussi à le faire », a reconnu le Parisien avec honnêteté.