Gaël Monfils a toujours été un bon « client » pour attirer de nombreux sponsors.

Depuis quelques temps, il est l’un des ambas­sa­deur du service en ligne de « bour­si­co­tage » Etoro.

A l’oc­ca­sion de sa 500ème victoire sur le circuit, il a répondu à quelques ques­tions pour son parte­naire. Certaines réponses sont utiles pour comprendre encore mieux la person­na­lité de ce joueur facé­tieux, doué, et attachant.

« Les gens disent parfois : « Tu joues au tennis, alors tiens‐toi en au tennis ». Oui, je suis un bon joueur de tennis, mais j’ai des loisirs. Ils veulent nous mettre dans une boîte, mais, pour la plupart d’entre nous, nous pouvons aussi devenir excel­lents dans d’autres domaines. Le mot le plus impor­tant pour moi est ‘disci­pline’ a expliqué la « Monf » alors que tout le monde pense malheu­reu­se­ment qu’il ne fait pas les efforts necess­saires.

« Je sais que j’ai mes 6–7 heures d’entrainement par jour, alors j’organise ma vie autour de ça. Je tiens la disci­pline de mes parents. Mes parents m’ont toujours appris à pour­suivre ma passion, mais aussi à lâcher prise, à voir que la vie est belle si l’on est curieux et que l’on veut apprendre. Les gens me voient comme un homme qui fait le spec­tacle, ce qui est génial, c’est ce que je suis, mais ils oublient que (les athlètes) sont des êtres humains avec des émotions et des familles »