Après avoir annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Gaël Monfils a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a raconté la réac­tion de son père lors­qu’il en a parlé pour la première fois.

« La première à qui j’en ai parlé, c’est ma femme Elina, un peu après Wimbledon. Je sentais qu’il fallait que je le dise. Le plus dur, ça a été de le dire à mon père. Pour lui, c’était 39 ans de tennis à 100 % avec moi. C’est un battant. Il me voyait jouer jusqu’à 50 ans. Vous voyez l’an­cien sportif, quoi… Il m’a demandé si j’étais sûr. C’est mon fan numéro un. Mais il comprend pour la famille, il sait que je veux l’agrandir. Il est très fier de moi, c’est beau­coup d’émo­tions pour lui. Pour vous dire, je l’ai eu ce (mercredi) matin après mon annonce offi­cielle, et il était encore ému alors qu’il était au courant depuis quelques semaines. »