AccueilATPMonfils : "Le plus dur, ça a été de le dire à...
ATP

Monfils : « Le plus dur, ça a été de le dire à mon père. Il m’a demandé si j’étais sûr, il me voyait jouer jusqu’à 50 ans »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

76

Après avoir annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, Gaël Monfils a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a raconté la réac­tion de son père lors­qu’il en a parlé pour la première fois. 

« La première à qui j’en ai parlé, c’est ma femme Elina, un peu après Wimbledon. Je sentais qu’il fallait que je le dise. Le plus dur, ça a été de le dire à mon père. Pour lui, c’était 39 ans de tennis à 100 % avec moi. C’est un battant. Il me voyait jouer jusqu’à 50 ans. Vous voyez l’an­cien sportif, quoi… Il m’a demandé si j’étais sûr. C’est mon fan numéro un. Mais il comprend pour la famille, il sait que je veux l’agrandir. Il est très fier de moi, c’est beau­coup d’émo­tions pour lui. Pour vous dire, je l’ai eu ce (mercredi) matin après mon annonce offi­cielle, et il était encore ému alors qu’il était au courant depuis quelques semaines. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 13:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.