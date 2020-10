Lors de la table ronde organisée par Gaël Monfils sur sa chaîne Twitch avec ses potes Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, les 4 mousquetaires ont dévoilé quelques moments intéressants de leur carrière respective au cours d’un live passionnant et souvent hilarant.

Et lorsque Tsonga a demandé à Monfils de raconter sa première sélection en Coupe Davis, ça sentait forcément l’anecdote croustillante : « Ma première sélection en Coupe Davis, j’étais avec « Mika » (Michaël Llodra), Paul-Henri Mathieu, Seb Grosjean et Arnaud Clément. C’était vraiment un conflit de génération et ce n’était pas facile. Je n’en connaissais pas un les gars et on fait le fameux stage et là je sens que je ne connais pas les gars et je sens qu’ils n’avaient pas trop envie de me connaître non plus (…) Et cette première sélection s’est hyper mal passée, on s’est battu dans les vestiaires… Derrière j’ai dit, ne me rappelez plus dans ce truc-là et en fait je ne m’entraînais uniquement avec Rodolphe Gilbert qui était l’entraîneur et je n’étais presque jamais avec le groupe, c’était encore plus poussé à l’extrême que maintenant ».

Mais c’est après l’insistance de « Jo » que Gaël a détaillé cette bagarre partie de rien, ou presque…

« Je dis à Mika : « si tu me mets une calbotte (ndlr : une claque) je vais t’en mettre une ». Il a voulu jouer et il m’a mis une calbotte en plein dîner officiel. Et tu me connais, j’avais 18 ans, chaud comme la braise, j’y suis allé quoi (rires), j’y suis allé direct. Mais on en parle maintenant de ça avec Mika », a lâché un « Monf » en grande forme.