Stan Wawrinka n’a pas dit son dernier mot ! Le Suisse a livré une très belle pres­ta­tion face à Martin Landaluce pour s’of­frir un match de gala en night session, ce soir, face à Flavio Cobolli au Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Interrogé après sa victoire, comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le triple vain­queur en Grand Chelem est revenu sur son jubilé à venir et a confirmé la présence de plusieurs grands noms du tennis mondial, dont Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils.

Une annonce qui devrait parti­cu­liè­re­ment réjouir les fans du Français, actuel­le­ment au cœur de l’ac­tua­lité en raison de sa sépa­ra­tion annoncée avec Elina Svitolina.

« Roger Federer a dit oui, comme Gaël Monfils, qui a dit oui tout de suite, comme Andy, qui a dit qu’il serait présent, pour pouvoir faire quelque chose d’un peu plus léger, parce que je sais qu’à Bâle, même si ça va être beau, ça va être assez lourd. Ça prend des émotions… »

Une excel­lente nouvelle pour les fans de « La Monf », qui pour­raient donc avoir une nouvelle occa­sion d’ad­mirer leur cham­pion sur un court, aux côtés de quelques‐unes des plus grandes légendes de sa génération.

Un rendez‐vous qui promet déjà de grands moments d’émotion…