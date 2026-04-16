« Je ne peux pas en dire trop pour l’instant, mais je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros », promettait récemment Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison sur circuit.
Quelques jours plus tard, le Français a levé le voile sur la surprise réservée à ses fans : une soirée festive organisée durant la semaine des qualifications de Roland‐Garros, sur le court Court Philippe‐Chatrier.
Roland‐Garros… mon dernier Roland‐Garros.— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 16, 2026
C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vraiment.
J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai… pic.twitter.com/BHgsrvcIHy
« Roland‐Garros… mon dernier Roland‐Garros. C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vraiment. J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai partagé des vestiaires, des courts, des fous rires. Et puis des artistes que j’aime profondément, Matt Pokora, Martin Solveig, Franglish, parce que pour moi le tennis et la musique ont toujours été liés. C’est ma vie, c’est mon ADN. On va se retrouver le jeudi 21 mai sur le court central de Roland‐Garros pour une soirée qu’on a appelée tout simplement : Gaël & Friends. Du tennis, de la musique, des surprises… et surtout de l’amour. Parce que c’est ce que j’ai toujours reçu de vous, et c’est ce que je veux vous rendre cette soirée‐là. Je veux qu’on vive quelque chose ensemble. Quelque chose qu’on n’oubliera pas. »
A night of celebration, tennis, music and fun !— Roland‐Garros (@rolandgarros) April 16, 2026
Don’t miss the Gael & Friends night on Court Philippe‐Chatrier, tickets on sale at 2 PM 🎟️https://t.co/Sotg9ceTMr | #RolandGarros pic.twitter.com/SCkM2OeRd1
Encore un mois de patience pour tous les fans de Gaël !
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 12:34