« Je ne peux pas en dire trop pour l’instant, mais je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros », promet­tait récem­ment Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison sur circuit.

Quelques jours plus tard, le Français a levé le voile sur la surprise réservée à ses fans : une soirée festive orga­nisée durant la semaine des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, sur le court Court Philippe‐Chatrier.

Roland‐Garros… mon dernier Roland‐Garros.

C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vrai­ment.



J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai… pic.twitter.com/BHgsrvcIHy — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 16, 2026

« Roland‐Garros… mon dernier Roland‐Garros. C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vrai­ment. J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai partagé des vestiaires, des courts, des fous rires. Et puis des artistes que j’aime profon­dé­ment, Matt Pokora, Martin Solveig, Franglish, parce que pour moi le tennis et la musique ont toujours été liés. C’est ma vie, c’est mon ADN. On va se retrouver le jeudi 21 mai sur le court central de Roland‐Garros pour une soirée qu’on a appelée tout simple­ment : Gaël & Friends. Du tennis, de la musique, des surprises… et surtout de l’amour. Parce que c’est ce que j’ai toujours reçu de vous, et c’est ce que je veux vous rendre cette soirée‐là. Je veux qu’on vive quelque chose ensemble. Quelque chose qu’on n’oubliera pas. »

A night of cele­bra­tion, tennis, music and fun !



Don’t miss the Gael & Friends night on Court Philippe‐Chatrier, tickets on sale at 2 PM 🎟️https://t.co/Sotg9ceTMr | #RolandGarros pic.twitter.com/SCkM2OeRd1 — Roland‐Garros (@rolandgarros) April 16, 2026

Encore un mois de patience pour tous les fans de Gaël !