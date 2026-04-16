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Monfils met fin au suspens : « C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vraiment »

Par
Baptiste Mulatier
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1285
Indians Wells - USA - 07/03/2026

« Je ne peux pas en dire trop pour l’instant, mais je vous prépare quelque chose de spécial à Roland‐Garros », promet­tait récem­ment Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison sur circuit. 

Quelques jours plus tard, le Français a levé le voile sur la surprise réservée à ses fans : une soirée festive orga­nisée durant la semaine des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, sur le court Court Philippe‐Chatrier.

« Roland‐Garros… mon dernier Roland‐Garros. C’est bizarre à écrire, mais c’est la réalité. Et plutôt que de laisser ça passer en silence, j’ai voulu marquer le coup d’une façon qui me ressemble vrai­ment. J’ai appelé des amis. Des vrais. Des joueurs que j’admire et avec qui j’ai partagé des vestiaires, des courts, des fous rires. Et puis des artistes que j’aime profon­dé­ment, Matt Pokora, Martin Solveig, Franglish, parce que pour moi le tennis et la musique ont toujours été liés. C’est ma vie, c’est mon ADN. On va se retrouver le jeudi 21 mai sur le court central de Roland‐Garros pour une soirée qu’on a appelée tout simple­ment : Gaël & Friends. Du tennis, de la musique, des surprises… et surtout de l’amour. Parce que c’est ce que j’ai toujours reçu de vous, et c’est ce que je veux vous rendre cette soirée‐là. Je veux qu’on vive quelque chose ensemble. Quelque chose qu’on n’oubliera pas. »

Encore un mois de patience pour tous les fans de Gaël !

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 12:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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