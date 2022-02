Depuis sa dernière piqûre, reçue au retour de sa belle tournée austra­lienne, Gaël Monfils a subi une défaite cinglante à Montpellier avant de se retirer des tour­nois de Rotterdam, Doha et Dubaï. Le Français évoquait mardi un poten­tiel lien entre cette mauvaise période et l’in­jec­tion : « J’ai subi un petit pépin de santé (proba­ble­ment suite à ma troi­sième dose de vaccin) ».

Suite aux réac­tions très nombreuses et parfois viru­lentes, la Monf’ a déjà dû mettre les choses au clair.

« Merci beau­coup pour tous vos messages de soutien. Ce tweet était une simple update sur mon état de forme actuel suite à mes derniers forfaits. Après plusieurs examens, les méde­cins ont émis une hypo­thèse sur la poten­tielle nature de mon état de santé. Les causes de mes pepins restent floues et même les méde­cins ne savent pas me dire exac­te­ment à quoi cela est dû. Mon but était simple­ment d’être trans­pa­rent avec vous et non de pousser une propa­gande antivax. Arrêtons de s’approprier les dires de chacun à des fins poli­tiques ou simple­ment pour servir vos convic­tions. Je ne regrette pas du tout de m’être fait vacciner. Chacun fait ce qu’il veut. Je me sens de mieux en mieux et j’espère être prêt pour Indian Wells ! (flemme de répondre à tous les haters comme la dernière fois mais vous me faites toujours autant rire et merci pour ça) ».