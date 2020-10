Gaël Monfils ne tarit pas d’éloges sur Rafael Nadal. 13 fois vainqueurs de Roland Garros, le Majorquin, en plus d’être une légende de son sport, possède un très bon niveau en golf et s’est toujours très bien débrouillé en football. Et pour le Parisien, c’est un don du ciel : « Rafa Nadal a été saupoudré par le bon dieu. Il joue bien au golf, il joue bien au foot, tu vas faire un jeu avec lui il va être monstrueux… Il a quelque chose en plus pour le sport, il a un truc en plus tout simplement« , a déclaré « La Monf » lors de son live sur sa chaîne Twitch.