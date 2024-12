Lors de la dernière vidéo postée sur sa chaîne Youtube, dans laquelle il explique avec Jo‐Wilfried Tsonga pour­quoi ils n’ont pas gagné de Grand Chelem, Gaël Monfils a insisté sur la diffi­culté de triom­pher à Roland‐Garros pendant leur époque.

« Federer, Nadal et Djokovic ont tous gagné au moins 20 Grands Chelems chacun. C’est juste hallu­ci­nant. Rafa a plus de Roland‐Garros que je n’ai de titres (12, ndlr), et tu me donnes de gagner Roland‐Garros ? Nadal a gagné 14 fois Roland‐Garros alors que Pete Sampras, qui était la légende du tennis, a gagné 14 titres du Grand Chelem ! Tout le monde se deman­dait qui dépas­se­rait Pete Sampras. Et lui gagne 14 fois Roland‐Garros. Et après on se demande : pour­quoi un fran­çais n’a pas remporté Roland ? Je suis moins fort… Même Federer, qui est une légende, ne l’a gagné qu’une seule fois. »