Gaël Monfils est connu comme étant un showman sur le terrain qui détonne parfois avec des joueurs beau­coup plus sérieux et « calmes ».

« Tous sur la table », émis­sion pour l’UTS Tour est l’occasion pour les joueurs de parler de beau­coup de sujets aux côtés de Patrick Mouratoglou. Monfils s’est exprimé sur le fait d’être soi‐même sur le terrain :

« Nadal, Djokovic, Federer et Murray étaient moins dans le show. D’un coup on a oublié les Connors et McEnroe. Ça amène même les gens à se dire que quand tu es diffé­rent ce n’est pas une bonne chose. »