Etincelant depuis le début de l’année avec une victoire à Auckland et un superbe Open d’Australie, Gaël Monfils subit le contre­coup physique. Forfait à Marseille, La Monf ne jouera proba­ble­ment pas non plus à Doha. En confé­rence de presse, il a expliqué que les déci­sions deve­naient de plus en plus complexes, car désor­mais une bles­sure peut tout changer.

« J’espère être dispo­nible bientôt. J’ai repris, je me sens bien sur mes appuis. Quoi qu’il arrive j’irai à Doha au moins pour m’entraîner et si je sens que je suis capable de jouer, je jouerai, sinon j’attendrai Dubaï. Je suis le premier déçu, je jouais très bien et là je ne peux pas jouer. Ce n’est jamais une posi­tion facile. Mais comme je l’ai clai­re­ment dit, une grosse bles­sure et c’est la fin de carrière… »

🎙️ « À mon âge, une grosse bles­sure, c’est fin de carrière (…) J’ai une petite déchi­rure à la cuisse, donc je ne peux toujours pas jouer. J’irai à Doha pour voir si je peux reprendre »



Gael Monfils explique ses récents forfaits et espère faire son retour rapi­de­ment. 🇫🇷 pic.twitter.com/M8Gg62c9SK — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 9, 2025

A 38 ans, le Français doit évidem­ment gérer son corps au mieux.