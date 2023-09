Au cours d’une discus­sion très inté­res­sante aux côtés de Benoît Paire et de Patrick Mouratoglou pour la chaîne Youtube de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur trico­lore, Gaël Monfils a abordé le brûlant sujet des tour­nois du Grand Chelem qui manque cruel­le­ment à son palmarès et à celui des joueurs fran­çais de sa géné­ra­tion. Et d’après lui, il n’y a pas de hasard, l’op­po­si­tion était tout simple­ment trop forte.

« Pourquoi je n’ai jamais gagné de titre du Grand Chelem ? Parce que les gars (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray) étaient plus forts que moi. Les gens te disent toujours : ‘Potentiellement, tu aurais pu faire ça.’ Avec des si, si, si à chaque phrase. Mais on prend un poten­tiel de quelque chose qui n’existe pas, parce qu’on ne te connaît pas. Parfois, des gens sont un peu agres­sifs avec moi en me disant : ‘Tu aurais pu gagner un titre du Grand Chelem avec le physique que t’as, t’es un bran­leur…’. Je réponds : ‘OK, donc tu penses que juste parce que j’ai un gros physique, ça fait de moi un super joueur qui aurait dû gagner un titre du Grand Chelem ?’ Mais tu ne vois pas comment j’ai bossé mon revers, ma volée. »