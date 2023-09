Dans un nouvel extrait publié par l’UTS (Ultimate Tennis Showdown) de la discus­sion entre Gaël Monfils, Benoît Paire et Patrick Mouratoglou, ce dernier pose la ques­tion suivante au premier cité : « Pourquoi Stan a‑t‐il gagné trois titres du Grand Chelem ? Est‐il vrai­ment plus fort que vous ? Qu’est‐ce qu’il a fait que vous n’avez pas fait ? »

« J’ai une réponse toute faite pour toi. C’est Stan The Man ! Les gens ne se rendent pas compte. Il est mons­trueux. Il a connu une évolu­tion excep­tion­nelle. L’intensité que mettait Stan à son prime, c’était juste excep­tionnel. Ses lacunes à son prime étaient moins impor­tantes que nous. Jo à son prime par exemple, avait un coup droit et un service incroyables mais un revers quand même plus fébrile. Quand Stan est arrivé, il avait un revers, un coup droit et un service excep­tion­nels mais aussi une densité physique ! Nous, à nos primes, nous avions une petite faiblesse. Ce qui ont gagné n’en avaient pas. Personnellement, mon revers n’était pas dingue (Mouratoglou n’est pas vrai­ment d’ac­cord, ndlr). Comparé à ces joueurs, mon retour n’était pas fou non plus. Contre Federer par exemple, je n’ar­ri­vais pas à retourner. Ça me rendait fou. J’ai évolué mais pas assez. Mais j’ai passer beau­coup d’heures à gommer des lacunes, grâce à ces joueurs », a expliqué Monfils.