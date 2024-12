Gaël Monfils a récem­ment invité Jo‐Wilfried Tsonga sur sa chaîne Youtube afin de répondre à tout un tas de ques­tions, parmi lesquelles celle‐ci : pour­quoi n’avez‐vous pas remporté de Grand Chelem ? Après avoir livré une réponse pleine d’hon­nê­teté, Jo a voulu connaître l’avis de son ami.

« Je pense aussi qu’on n’était pas assez bon. Les quatre (Federer, Nadal, Djokovic et Murray) étaient plus forts que nous. On n’a pas été assez bon pour en battre, un, deux, trois ! Dans une grande semaine, oui tu pouvais en battre un, t’al­lais peut‐être sur le deuxième, mais le troi­sième c’était trop. Surtout en cinq sets ! Le mot est faible mais on parle des légendes de notre sport. On parle des « monsieur tennis ». À part le Big 4, trois mecs ont gagné des Grands Chelems dans notre géné­ra­tion : Stan (Wawrinka), Cilic et Del Potro. Stan the man n’a pas ce surnom pour rien ! Il a eu un état de grâce excep­tionnel ! Cilic quand il a gagné, il était excep­tionnel. Et Juan Martin aussi ! Au final, je n’ai aucun souci à dire que ces trois mecs ont été plus forts que nous aussi ! Ils ont gagné leurs Grands Chelems face à des légendes. »