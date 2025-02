Un peu comme le fait Djokovic, Gaël Monfils ne s’oblige plus à rien et quand il sent que le timing n’est pas bon, il ne regarde pas son clas­se­ment ATP mais pense à sa santé.

Elina Svitolina shares an adorable photo of Gael Monfils with their daughter Skaï 🥹



Family. ❤️



(via Elina’s IG) pic.twitter.com/5i5TNBfeHu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025

Alors qu’il prend du bon temps avec sa famille et notam­ment sa fille, la « Mon » a donc décidé de faire l’im­passe sur Doha après avoir zappé aussi Montpellier et Marseille. On le verra surement sur la tournée Us avec Indian Wells et Miami puis à Monte‐Carlo. Il faut dire que sa bonne perfor­mance en Australie lui permet de voir l’avenir assez serei­ne­ment concer­nant ses enga­ge­ments dans les plus gros tour­nois du circuit.

Ce forfait pour le Qatar ne va pas trop impacter un plateau abso­lu­ment dingue avec la présence de Sinner, Alcaraz et Djokovic.