L’ATP a rendu hommage sur son site internet à Benoit Paire en insistant sur son jeu spectaculaire mais aussi en demandant à Gaël Monfils ce qu’il pensait de l’Avignonnais. Et la « Mon » a été plutôt dithyrambique concernant son compatriote : « Paire est un magnifique joueur de tennis. Il est encore meilleur qu’il ne le pense. Je pense que l’année dernière, il a eu un grand moment de forme, remportant de nombreux matchs, battant les meilleurs joueurs de tennis et allant même jusqu’à remporter deux titres. Je pense qu’il a accompli un grand exploit et je sais qu’il est capable de s’améliorer au fil des ans. S’il y réfléchit et travaille dur, il est même capable de se battre pour entrer dans le top dix«