Interrogé sur le fait d’être à terme le dernier de sa géné­ra­tion sur le circuit, la « Monf » est tout à fait prêt à assumer ce statut puis­qu’il veut jouer jusqu’à 40 ans.

Lorsqu’il a fallu analyser la situa­tion de ses collègues, il a pris la « défense » de Gilles Simon.

« Si Gilles prend encore du plaisir même sur un chal­lenger où il perd au premier tout il faut le laisser faire. Gilles aime ce sport, et il est clair que pour lui avec son jeu il faut que le physique soit au rendez‐vous, il ne peut pas comme Tsonga gagner des points gratuits sur son service. Mais peu importe, il veut encore jouer, on veut tous encore jouer, y croire, aller « travailler », on aime tous ce sport par dessus tout »

De votre envoyé spécial à Monte Carlo