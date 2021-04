Absent depuis l’Open d’Australie et sans aucune victoire cette année après une bles­sure au mollet, les dernières nouvelles de Gaël Monfils n’étaient pas rassu­rantes : forfait à Monte‐Carlo, puis Belgrade, Estoril et ‚enfin, à Madrid… Une inquié­tude pour la saison sur terre battue du numéro 1 fran­çais qu’il a lui‐même tenu à calmer via Twitter.

Gaël Monfils jouera bien le Masters 1000 de Rome (du 9 au 16 mai) puis les ATP 250 de Lyon (du 17 au 23 mai) et Belgrade (du 22 au 29 mai) avant Roland‐Garros (du 30 mai au 13 juin).