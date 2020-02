Auteur de l’un de ses meilleurs matchs en carrière face à Novak Djokovic ce vendredi en obtenant notamment trois balles de match dans le jeu décisif du deuxième set, Gaël Monfils reste confiant pour l’avenir même s’il a enregistré une 17e défaite de rang face au Serbe.

« On a fait un match de mutants, ça jouait bien au tennis. Je jouais bien, je servais bien mais qu’est-ce qu’il retourne ! Au moment critique, il retourne vraiment très bien, il n’y a plus du tout de point gratuit. Il te met tout le temps sous pression. Il faut être encore plus fort, il faut que je progresse dans tout : physiquement, mentalement pour être encore plus fort sur les balles de match », a expliqué le Parisien à l’issue de sa défaite en demi-finale du tournoi de Dubaï.

« Là, il sait que physiquement j’étais mort mais il sait que la prochaine fois, je vais être là. Ce n’est pas 2016, 2017, c’est 2020. Je vois que lors de nos deux derniers matches, je l’ai fait travailler et je veux continuer à le faire travailler pour me retrouver dans ces situations. J’espère arriver à prendre ma chance. »