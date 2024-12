À un peu plus d’un mois du début de l’Open d’Australie (12 au 26 janvier 2025), Gaël Monfils a évoqué un possible sacre pour Novak Djokovic, désor­mais coaché par Andy Murray et toujours à la recherche d’un 25e titre en Grand Chelem.

« Carlos, Jannik, Zverev et tous les autres joueurs du top 10 seront des candi­dats au titre à l’Open d’Australie mais les deux favoris seront Jannik et Carlos. Novak est toujours préten­dant pour l’Open d’Australie. Bien sûr qu’il peut gagner un Grand Chelem de plus dans sa carrière et pour­quoi ne pas le faire à Melbourne, où il l’a gagné tant de fois ? Il a main­te­nant Andy à ses côtés, ce qui est excellent pour le sport. Nous sommes tous impa­tients de voir comment il va pouvoir faire face à tout cela », a estimé le Français dans des propos rapportés par Tennis365.