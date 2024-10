Depuis Francfort où il va parti­ciper à une nouvelle étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Gaël Monfils a réagi pour Tennis Majors à l’an­nonce de son ami Richard Gasquet, qui prendra sa retraite après Roland‐Garros en 2025.

« Richard est quelqu’un que je connais depuis tout petit, on est une bande de potes avec Jo (Tsonga), Gilles (Simon) et Richard (Gasquet). On était habitué à être tout le temps ensemble. Quand Gilles et Jo sont partis, ça a mis un vide, et avec le départ de Richard, ça va être un gros vide. Je suis triste. Richard est quelqu’un d’exceptionnel, quelqu’un qui a compté pour moi en tant qu’ami, que conseiller, il m’a telle­ment apporté. C’est un grand cham­pion avec une carrière immense. Il a été très impor­tant dans ma vie. Ce n’est pas facile de se dire que c’est bientôt fini et que je vais conti­nuer tout seul. »