Interrogé par Patrick Mouratoglou, lors d’une conver­sa­tion orga­nisée avec Benoît Paire dans le cadre de l’UTS, sur l’im­pact qu’un tournoi du Grand Chelem pour­rait avoir dans sa carrière, Gaël Monfils a estimé que les gens avaient beau­coup trop tendance à idéa­liser les joueurs qui parve­naient à en remporter et notam­ment les joueurs du Big 4.

D’ailleurs, le Parisien a tenu à réta­blir une certaine vérité concer­nant la supposée perfec­tion de ces légendes du jeu.

« Ce n’est pas parce que tu gagnes que tu es parfait. Et ça c’est quelque chose que les gens ont oublié. Ce n’est pas parce que tu gagnes un Grand Chelem que tu es Dieu ou que tu as le savoir ultime. Et les gens ils perdent de vue que gagner un Grand Chelem, ça ne fait pas de toi quelqu’un de supé­rieur, que ce soit intel­lec­tuel­le­ment, dans ta conduite ou dans ce que tu fais. Ils (le Big 4) sont méga idéa­lisés. Quand tu parles à un fan mordu, t’as l’impression que le mec il te dit des trucs et t’as envie de lui dire : ‘attend mais gros, j’étais avec Novak hier et ce n’est pas du tout ça en fait’. Oublie en fait. Si tu savais, Rafa, oublie (rires) ! »