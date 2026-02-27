Gaël Monfils vit actuellement sa dernière année sur le circuit. Lors d’une interview accordée pour « Silver State Sports & Entertainment Network », le Français a fait quelques confidences, notamment sur ses affrontements contre Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic.
« Bien sûr, pour moi, le numéro un est Novak Djokovic. Je ne l’ai jamais battu. Cette année est peut‐être ma dernière chance si je dois l’affronter. Mais pour moi, Novak a cette capacité à répondre à toutes mes questions. Parce que le tennis, c’est beaucoup de questions. Vous posez une question, vous répondez, vous posez une question, vous répondez. Il était tout simplement trop fort. Et bien sûr, c’est une légende de notre sport. Il n’y a donc aucune honte à cela. Rafa, je pouvais le battre, mais le problème, c’est qu’il m’a battu bien plus souvent que je ne l’ai battu. Je pense que je ne l’ai battu que deux fois. Il était extrêmement difficile de jouer contre lui en raison de son physique. Il vous imposait un match très rude et physique. Sa capacité à déplacer la balle était très différente, car il était gaucher. Il était donc tout simplement différent. Une autre grande légende. Federer, lui, était juste plus rapide dans sa réflexion, plus rapide dans son jeu. Tout ce que vous pouviez envisager de faire contre lui, il le savait avant vous, et il pouvait alors vous mettre dans une situation très difficile. C’était incroyable de voir comment il pouvait se sortir d’une situation délicate. Sa finesse, son sens du tennis étaient complètement différents. Et d’une certaine manière, ces trois joueurs, trois des plus grandes légendes de notre sport, étaient tout simplement magnifiques à affronter, magnifiques à côtoyer et extrêmement amusants à affronter pour moi. »
A noter que Monfils est mené 20–0 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, 14–2 contre Nadal et 10–4 contre Federer.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 13:29