Gaël Monfils vit actuel­le­ment sa dernière année sur le circuit. Lors d’une inter­view accordée pour « Silver State Sports & Entertainment Network », le Français a fait quelques confi­dences, notam­ment sur ses affron­te­ments contre Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic.

« Bien sûr, pour moi, le numéro un est Novak Djokovic. Je ne l’ai jamais battu. Cette année est peut‐être ma dernière chance si je dois l’af­fronter. Mais pour moi, Novak a cette capa­cité à répondre à toutes mes ques­tions. Parce que le tennis, c’est beau­coup de ques­tions. Vous posez une ques­tion, vous répondez, vous posez une ques­tion, vous répondez. Il était tout simple­ment trop fort. Et bien sûr, c’est une légende de notre sport. Il n’y a donc aucune honte à cela. Rafa, je pouvais le battre, mais le problème, c’est qu’il m’a battu bien plus souvent que je ne l’ai battu. Je pense que je ne l’ai battu que deux fois. Il était extrê­me­ment diffi­cile de jouer contre lui en raison de son physique. Il vous impo­sait un match très rude et physique. Sa capa­cité à déplacer la balle était très diffé­rente, car il était gaucher. Il était donc tout simple­ment diffé­rent. Une autre grande légende. Federer, lui, était juste plus rapide dans sa réflexion, plus rapide dans son jeu. Tout ce que vous pouviez envi­sager de faire contre lui, il le savait avant vous, et il pouvait alors vous mettre dans une situa­tion très diffi­cile. C’était incroyable de voir comment il pouvait se sortir d’une situa­tion déli­cate. Sa finesse, son sens du tennis étaient complè­te­ment diffé­rents. Et d’une certaine manière, ces trois joueurs, trois des plus grandes légendes de notre sport, étaient tout simple­ment magni­fiques à affronter, magni­fiques à côtoyer et extrê­me­ment amusants à affronter pour moi. »

A noter que Monfils est mené 20–0 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, 14–2 contre Nadal et 10–4 contre Federer.