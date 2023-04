Si Monica Seles s’ex­prime peu dans les médias, l’an­cienne grande cham­pionne serbe reste néan­moins une obser­va­trice atten­tive du circuit profes­sionnel. Récemment inter­rogée par Eurosport sur le phéno­mène Carlos Alcaraz, l’an­cienne numéro une mondiale n’a pas tari d’éloges sur l’ac­tuel 2e joueur mondial.

« Je suis surpris par sa force mentale, je ne l’ai vu que chez Nadal et Djokovic. Nous allons voir Carlos gagner beau­coup plus de Grands Chelems car il est capable d’être compé­titif sur n’im­porte quel type de surface et d’en­durer des matchs aussi longs que ceux qu’il a vaincus lors du dernier US Open. »