Véritable légende vivante de la WTA avec neuf tournois du Grand Chelem au compteur et une renommée mondiale, Monica Seles a bien voulu donner son avis sur le débat du GOAT (Greatest Of All Time) qui fait rage chez les hommes et qui passionne les fans de la petite balle jaune. Si elle n’a pas voulu citer un nom parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’ancienne numéro 1 mondiale a cependant évoqué un point primordial qui aidera certainement à départager ces trois monstres.

« Le meilleur entre Federer, Nadal et Djokovic ? Je pense que c’est celui qui pourra rester en meilleure santé le plus longtemps. Ils jouent tous les trois des styles de jeu si différents. Je pense que c’est tout simplement génial pour les jeunes joueurs de voir qu’il n’y a pas une seule façon de devenir champion », a déclaré la toujours très respectée Monica Seles.