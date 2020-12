Depuis que le Monte-Carlo Country Club a eu la bonne idée de transformer deux courts en terre-battue en résine, il est devenu quelque part un vrai centre d’entrainement pour les stars qui habitent Monaco et aussi les Italiens qui ne sont pas loin de la frontière. Récemment c’est Sinner et Wawrinka qui ont tapé la balle. On y a aussi déjà vu Felix, mais aussi Bianca Andreescu. A

lors que le tournoi aura lieu cette année suite à l’annonce très convaincante de Chris Kermode, ancien président de l’ATP et qui accompagne les organisateurs, c’est Grigor Dimitrov et Lorenzo Musetti qui étaient présents sur les courts. Pour Nole, c’est peut-être un souvenir car le Serbe est en partance pour le soleil de Marbella.