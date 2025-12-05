Alors que la plupart des joueurs et joueuses de tennis ont choisi de s’en­voler pour des lieux para­di­siaques pendant l’in­ter­saison, notam­ment aux Maldives, Taylor Fritz a de son côté décidé de partir pour la capi­tale du Japon, Tokyo.

Raillé pour ce choix par ses compa­triotes et anciens joueurs Isner, Querrey, Johnson et Sock, anima­teurs du célèbre podcast, Nothing Majors, le 6e joueur mondial a décidé de leur répondre de manière assez sèche.

Sam Querrey : « Taylor Fritz est à Tokyo, personne ne sait pour­quoi. J’aimerais bien le savoir. Que fait‐il là‐bas ?

John Isner : Ce n’est pas pour une exhi­bi­tion, n’est‐ce pas ? Il n’est pas payé.

Querrey : On ne sait pas. Il est à l’hôtel Four Seasons.

Steve Johnson : Peut‐être qu’il devait y aller pour faire quelque chose.

Jack Sock : Mais il semble prendre le temps de se détendre ou quelque chose comme ça à Tokyo.

Johnson : Qui sait ? Nous allons tirer cela au clair. J’espère avoir une réponse d’ici le podcast de la semaine prochaine. »

« Je ne peux pas partir en vacances pendant une semaine ? », a répondu le joueur améri­cain en commentaires.