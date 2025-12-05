Alors que la plupart des joueurs et joueuses de tennis ont choisi de s’envoler pour des lieux paradisiaques pendant l’intersaison, notamment aux Maldives, Taylor Fritz a de son côté décidé de partir pour la capitale du Japon, Tokyo.
Raillé pour ce choix par ses compatriotes et anciens joueurs Isner, Querrey, Johnson et Sock, animateurs du célèbre podcast, Nothing Majors, le 6e joueur mondial a décidé de leur répondre de manière assez sèche.
Sam Querrey : « Taylor Fritz est à Tokyo, personne ne sait pourquoi. J’aimerais bien le savoir. Que fait‐il là‐bas ?
John Isner : Ce n’est pas pour une exhibition, n’est‐ce pas ? Il n’est pas payé.
Querrey : On ne sait pas. Il est à l’hôtel Four Seasons.
Steve Johnson : Peut‐être qu’il devait y aller pour faire quelque chose.
Jack Sock : Mais il semble prendre le temps de se détendre ou quelque chose comme ça à Tokyo.
Johnson : Qui sait ? Nous allons tirer cela au clair. J’espère avoir une réponse d’ici le podcast de la semaine prochaine. »
« Je ne peux pas partir en vacances pendant une semaine ? », a répondu le joueur américain en commentaires.
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 12:52