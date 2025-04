Connue pour son franc‐parler et pour être la petite amie de Taylor Fritz, Morgan Riddle est devenue une influen­ceuse réputée et respectée dans le monde des réseaux sociaux et de la petite balle jeune à tel point qu’elle gagne beau­coup d’argent avec ce travail.

Dans des propos rapportés par TennisUpToDate, l’Américaine recon­naît même qu’une sorte de compé­ti­tion s’est installée dans le couple.

« Il y a telle­ment de gens qui ont un problème avec le fait que je capi­ta­lise sur le tennis et sur la carrière de Taylor. Il m’a toujours encou­ragé et soutenu dans cette voie et il veut que ce soit un foyer à double revenu. Je sais que ce n’est pas la façon la plus élégante de le dire, je vais être franche, je le sais. C’est un peu comme une compé­ti­tion entre nous lors des tour­nois du Grand Chelem, pour savoir qui va gagner le plus d’argent pendant le tournoi, et je lui dis : ‘Tu dois passer le quatrième tour’. Mais c’est une saine complé­men­ta­rité entre nous. »