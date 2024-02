Influenceuse améri­caine et « star » des réseaux sociaux grâce à ses 300 000 abonnés sur TikTok et 240 000 sur Instagram, Morgan Riddle est plus connue outre‐Atlantique que son petit ami Taylor Fritz, 9e joueur mondial.

Souvent raillé à ce propos par certains fans, le joueur améri­cain n’est abso­lu­ment pas perturbé par cette popu­la­rité comme l’a notam­ment révélé sa compagne lors d’une inter­view à Elite Daily.

« Il y a des hommes qui n’ap­pré­cie­raient pas l’at­ten­tion que je reçois, d’au­tant plus si cela concerne leur sport. Le tennis, c’est son truc, c’est quelque chose pour lequel il a travaillé toute sa vie. Alors, quand j’ai commencé, je me deman­dais toujours si ma popu­la­rité lui conve­nait. Il m’a beau­coup soutenu. Cela ne le dérange pas du tout. »