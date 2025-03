Influenceuse bien connue du côté des États‐Unis, Morgan Riddle ne passe pas inaperçue dans la box de Taylor Fritz, son petit ami depuis de nombreuses années.

Et malgré les critiques et les raille­ries à propos de sa person­na­lité et surtout de son omni­pré­sence aux côtés du joueur améri­cain, Morgan s’est fabri­quée une sacrée cara­pace comme elle l’a confié au maga­zine People.

« Historiquement, beau­coup d’épouses et de parte­naires plus âgées sur le circuit ont été très discrètes, la tête baissée, dans la box. Elles sont là pour encou­rager leur parte­naire et n’ont pas de person­na­lité très publique. Les gens s’at­ten­daient à ce que je reste en retrait, que je sois rela­ti­ve­ment discrète et que je ne tire pas profit de la carrière de mon parte­naire. Et je suis arrivée avec les armes à la main. Je me suis dit : « Eh bien, je m’en fous » et j’ai posté tout ce que je voulais. Taylor a toujours été très doué pour faire taire les critiques. Lorsque cela a commencé à se produire, je disais « Oh mon dieu, regarde ce que cette personne a dit » et il me répon­dait « Pourquoi tu lis ça ? ». Il est passé profes­sionnel à l’âge de 17 ans, il a donc été confronté à cette situa­tion bien plus long­temps que moi. Il m’a donc beau­coup aidée à surmonter cette épreuve. Les gens écrivent des choses folles sur nous et notre rela­tion. Mais nous nous aimons vrai­ment. Nous avons une rela­tion très saine et rien de ce que l’on peut dire en ligne n’aura d’effet sur cela. »