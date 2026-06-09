Devenue une influen­ceuse réputée dans le monde des réseaux sociaux et du tennis, Morgan Riddle a confirmé sa sépa­ra­tion avec Taylor Fritz lors d’une inter­view accordée au maga­zine ELLE.

Et si elle s’est séparée en bons termes avec le 9e joueur mondial, l’Américaine en a tiré une conclu­sion : elle ne veut plus de parte­naire qui soit sportif de haut niveau.

« Nous nous sommes séparés il y a deux mois, mais nous entre­te­nons de bonnes rela­tions. Ce qui m’est apparue clai­re­ment, c’est que parmi mes 33 critères pour un nouveau parte­naire, il y a celui qu’il ne soit pas sportif. Je ne sortirai plus jamais avec un sportif de haut niveau. »