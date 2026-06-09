Devenue une influenceuse réputée dans le monde des réseaux sociaux et du tennis, Morgan Riddle a confirmé sa séparation avec Taylor Fritz lors d’une interview accordée au magazine ELLE.
Et si elle s’est séparée en bons termes avec le 9e joueur mondial, l’Américaine en a tiré une conclusion : elle ne veut plus de partenaire qui soit sportif de haut niveau.
« Nous nous sommes séparés il y a deux mois, mais nous entretenons de bonnes relations. Ce qui m’est apparue clairement, c’est que parmi mes 33 critères pour un nouveau partenaire, il y a celui qu’il ne soit pas sportif. Je ne sortirai plus jamais avec un sportif de haut niveau. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 11:27