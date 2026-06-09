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Morgan Riddle, sur sa rupture avec Taylor Fritz : « Je ne sortirai plus jamais avec un sportif de haut niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Devenue une influen­ceuse réputée dans le monde des réseaux sociaux et du tennis, Morgan Riddle a confirmé sa sépa­ra­tion avec Taylor Fritz lors d’une inter­view accordée au maga­zine ELLE.

Et si elle s’est séparée en bons termes avec le 9e joueur mondial, l’Américaine en a tiré une conclu­sion : elle ne veut plus de parte­naire qui soit sportif de haut niveau. 

« Nous nous sommes séparés il y a deux mois, mais nous entre­te­nons de bonnes rela­tions. Ce qui m’est apparue clai­re­ment, c’est que parmi mes 33 critères pour un nouveau parte­naire, il y a celui qu’il ne soit pas sportif. Je ne sortirai plus jamais avec un sportif de haut niveau. »

Publié le mardi 9 juin 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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