Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou s’est penché sur l’évo­lu­tion du jeu de Rafael Nadal depuis ses débuts. Il s’est posé la ques­tion suivante : comment le Majorquin est‐il passé de roi de la terre battue au joueur le plus titré en Grand Chelem, toutes surfaces confondues ?

Le nouvel entrai­neur de Simona Halep distingue trois points clés : le jeu offensif, le service et le slice de revers. L’ancien coach de Serena Williams détaille sa pensée : « Tout d’abord, le jeu de Rafael Nadal est devenu de plus en plus agressif. Plus tôt dans sa carrière, Nadal gagnait les points en forçant son adver­saire à jouer de longs rallies du fond du court. Aujourd’hui, il rentre plus dans le court, prend le contrôle des échanges et raccourcit les points pour garder de l’énergie. Deuxièmement, le service de Nadal est passé d’une simple mise en jeu à une vraie arme. Il a changé sa tech­nique pour gagner en puis­sance. Un des prin­ci­paux chan­ge­ments fut l’amé­lio­ra­tion du trans­fert de son poids vers l’avant au moment de servir. […] Enfin, Nadal a ajouté des nouveaux coups à son jeu. Lors de la finale de l’Open d’Australie, on l’a beau­coup vu utiliser le slice de revers pour amener Medvedev au filet. Il a même utiliser l’amortie pour faire douter le Russe. De plus, Nadal a amélioré son jeu au filet, il y vient beau­coup plus souvent pour conclure les points. »