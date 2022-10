Patrick Mouratoglou adore commenter l’ac­tua­lité tennis­tique. L’entraineur fran­çais a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram, il y commente le très bon retour en forme de Novak Djokovic.

Selon lui, la course aux succès en Grand Chelem afin de rattraper Rafael Nadal, serait le prin­cipal objectif de Nole.

« À ce stade de sa carrière, Novak Djokovic n’a qu’un seul objectif, celui de remporter le plus de Grands Chelems possible, car il est dans une course avec Rafael Nadal. Il n’a pas beau­coup d’oc­ca­sions, il n’en a que 2 par an, parce qu’en ce moment il ne joue pas l’Open d’Australie et l’US Open. »

Le Serbe plutôt discret sur ce sujet n’a jamais parlé de « course aux records ». De même pour Rafael Nadal, qui a pour­tant tout fait cette saison malgré les bles­sures pour disputer les quatre tour­nois du Grand Chelem.