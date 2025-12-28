Pour Eurosport Espagne, Patrick Mouratoglou a évoqué le fait qu’il espère vrai­ment qu’un troi­sième homme puisse aller « cher­cher » Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Selon lui cela peut arriver mais il faudra être patient.

« Ils sont plusieurs. Mais je ne pense pas que quiconque soit encore prêt. Leurs capa­cités sont encore insuf­fi­santes pour menacer Carlos et Janiko. Je parle de João Fonseca, Jack Draper, Ben Shelton. Ils peuvent leur poser des problèmes, mais ils n’ont tout simple­ment pas le niveau requis pour les vaincre dans les plus grands tour­nois. Ils doivent encore progresser »

