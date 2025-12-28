Pour Eurosport Espagne, Patrick Mouratoglou a évoqué le fait qu’il espère vraiment qu’un troisième homme puisse aller « chercher » Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Selon lui cela peut arriver mais il faudra être patient.
« Ils sont plusieurs. Mais je ne pense pas que quiconque soit encore prêt. Leurs capacités sont encore insuffisantes pour menacer Carlos et Janiko. Je parle de João Fonseca, Jack Draper, Ben Shelton. Ils peuvent leur poser des problèmes, mais ils n’ont tout simplement pas le niveau requis pour les vaincre dans les plus grands tournois. Ils doivent encore progresser »
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 10:10