Mouratoglou a déjà zappé Zverev et compa­gnie pour aller cher­cher Sinner et Alcaraz : « Ils sont plusieurs. Mais je ne pense pas que quiconque soit encore prêt. Je parle de João Fonseca, Jack Draper, Ben Shelton »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

170

Pour Eurosport Espagne, Patrick Mouratoglou a évoqué le fait qu’il espère vrai­ment qu’un troi­sième homme puisse aller « cher­cher » Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

Selon lui cela peut arriver mais il faudra être patient. 

« Ils sont plusieurs. Mais je ne pense pas que quiconque soit encore prêt. Leurs capa­cités sont encore insuf­fi­santes pour menacer Carlos et Janiko. Je parle de João Fonseca, Jack Draper, Ben Shelton. Ils peuvent leur poser des problèmes, mais ils n’ont tout simple­ment pas le niveau requis pour les vaincre dans les plus grands tour­nois. Ils doivent encore progresser »

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 10:10

