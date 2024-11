Dans le dernier épisode de « L’Oeil du Coach » sur Tennis Majors, Patrick Mouratoglou a évoqué la prin­ci­pale force du numéro 1 mondial Jannik Sinner, auteur d’une saison excep­tion­nelle.

« Sinner peut faire un coup gagnant à chaque coup. C’est le senti­ment et c’est assez pertur­bant. Vous ne pouvez jamais vous détendre, vous ne pouvez pas construire parce que vous êtes toujours en danger, à chaque coup. Mais je pense que le plus impor­tant, c’est qu’il le fait avec constance. Tout est contrôlé. Il a ce niveau d’agres­si­vité et de contrôle en même temps et c’est ce qui le rend si spécial. »