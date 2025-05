De passage dans l’émis­sion « L’Équipe de choc » avant le début de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a partagé un avis qui risque de faire débat.

« Le tennis a encore évolué. Alcaraz et Sinner aujourd’hui, c’est peut‐être plus fort qu’à l’époque Novak, Roger ou Rafa. Pas Rafa sur terre battue, parce qu’a­vant qu’il y ait un mec qui joue mieux que lui sur terre battue, ça va prendre un peu de temps. Mais oui, Sinner, quand il est au top, c’est mons­trueux. Je suis d’ac­cord qu’il n’a pas un charisme déme­suré, mais sur le jeu, c’est mons­trueux, il joue comme Djoko, bouge aussi bien que Djoko, il ne rate pas une balle et il prend les balles incroya­ble­ment tôt. Ça va à une vitesse. Je pense que vous avez vu ce match à l’US Open entre Alcaraz et Sinner (quarts de finale en 2022). Le niveau de jeu est mons­trueux, c’est excep­tionnel. Franchement, ça joue mieux que les grandes finales de l’époque. Ce n’est jamais bien de comparer les époques mais ça joue bien. »