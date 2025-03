Interrogé au micro de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion qu’il a créée), l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est montré confiant pour l’avenir du tennis et a exprimé son amour pour le jeu de Carlos Alcaraz.

« La nouvelle géné­ra­tion est formi­dable. C’était un autre type de tennis avec deux joueurs, Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui étaient incroya­ble­ment constants, qui construi­saient beau­coup les points. Si vous regardez Alcaraz, par exemple, il est plus un puncheur. Mais je pense que c’est très inté­res­sant parce qu’il peut faire telle­ment de choses diffé­rentes, et il fait tout si bien. Il joue des amor­ties, il monte au filet, il a une puis­sance incroyable, un toucher incroyable, et il fait tout cela dans un match, c’est fou. C’est donc très exci­tant, on ne s’en­nuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Bien sûr, il n’est pas aussi régu­lier que Rafa et Novak à leur apogée ou que Sinner aujourd’hui, qui est incroya­ble­ment régu­lier, mais il est plus fougueux »