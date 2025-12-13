Lors d’un récent texte publié sur son compte Linkedin suite au trophée ATP pour la « percée » de l’année 2025 remporté par Valentin Vacherot, Patrick Mouratoglou a estimé que le plus dur allait arriver pour le Monégasque.
« En ce moment, Valentin joue avec une insouciance totale, et c’est ce qui fait sa plus grande force. Il gagne, gagne et encore gagne. Chaque match est pour lui un véritable miracle. Il ne se soucie pas des attentes. Il ne ressent aucune pression. Il joue, tout simplement. Mais, et c’est important, cela ne durera pas éternellement. Lorsqu’il entrera dans le top 20, les choses changeront. Les responsabilités l’attendront. On attendra de lui qu’il gagne. Il s’attendra à gagner lui‐même. Et c’est là que le vrai défi commencera. Tous les grands joueurs sont passés par là. »
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 09:45