Lors d’un récent texte publié sur son compte Linkedin suite au trophée ATP pour la « percée » de l’année 2025 remporté par Valentin Vacherot, Patrick Mouratoglou a estimé que le plus dur allait arriver pour le Monégasque.

« En ce moment, Valentin joue avec une insou­ciance totale, et c’est ce qui fait sa plus grande force. Il gagne, gagne et encore gagne. Chaque match est pour lui un véri­table miracle. Il ne se soucie pas des attentes. Il ne ressent aucune pres­sion. Il joue, tout simple­ment. Mais, et c’est impor­tant, cela ne durera pas éter­nel­le­ment. Lorsqu’il entrera dans le top 20, les choses chan­ge­ront. Les respon­sa­bi­lités l’at­ten­dront. On attendra de lui qu’il gagne. Il s’at­tendra à gagner lui‐même. Et c’est là que le vrai défi commen­cera. Tous les grands joueurs sont passés par là. »