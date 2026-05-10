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Mouratoglou : « Après l’Open d’Australie, tout le monde disait : ‘Alcaraz est au‐dessus de Sinner.’ Et main­te­nant, tout le monde dit : ‘Jannik est au‐dessus de Carlos.’ Non, ils sont au même niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment déclaré Alexander Zverev.

Une sortie qui a fait réagir l’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou dans une récente vidéo publiée sur Instagram. Pour lui, comme pour une grande majo­rité des obser­va­teurs, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz évoluent actuel­le­ment dans une dimen­sion à part.

« Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev et le reste du monde. Après l’Open d’Australie, tout le monde disait : ‘Bon, Alcaraz est au‐dessus de Jannik.’ Et main­te­nant, tout le monde dit : ‘Sinner est au‐dessus d’Alcaraz.’ Non, ils sont au même niveau. Je sais qu’en tennis, les choses changent très vite. Alcaraz est juste blessé pour le moment. Mais il y a encore deux joueurs qui se démarquent du reste du peloton. Zverev est‐il meilleur que la plupart des joueurs ? Oui, bien sûr ! Mais il se place dans la même caté­gorie qu’Alcaraz. Non. On ne peut pas faire ça. L’écart entre Zverev et Novak, d’une part, et Alcaraz et Sinner, d’autre part, est énorme. »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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