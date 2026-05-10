« Je pense qu’il y a un écart consi­dé­rable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récem­ment déclaré Alexander Zverev.

Une sortie qui a fait réagir l’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou dans une récente vidéo publiée sur Instagram. Pour lui, comme pour une grande majo­rité des obser­va­teurs, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz évoluent actuel­le­ment dans une dimen­sion à part.

« Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev et le reste du monde. Après l’Open d’Australie, tout le monde disait : ‘Bon, Alcaraz est au‐dessus de Jannik.’ Et main­te­nant, tout le monde dit : ‘Sinner est au‐dessus d’Alcaraz.’ Non, ils sont au même niveau. Je sais qu’en tennis, les choses changent très vite. Alcaraz est juste blessé pour le moment. Mais il y a encore deux joueurs qui se démarquent du reste du peloton. Zverev est‐il meilleur que la plupart des joueurs ? Oui, bien sûr ! Mais il se place dans la même caté­gorie qu’Alcaraz. Non. On ne peut pas faire ça. L’écart entre Zverev et Novak, d’une part, et Alcaraz et Sinner, d’autre part, est énorme. »