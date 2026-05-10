« Je pense qu’il y a un écart considérable entre Sinner et tous les autres, mais aussi un écart entre Alcaraz, moi‐même, peut‐être Djokovic, et le reste », a récemment déclaré Alexander Zverev.
Une sortie qui a fait réagir l’entraîneur français Patrick Mouratoglou dans une récente vidéo publiée sur Instagram. Pour lui, comme pour une grande majorité des observateurs, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz évoluent actuellement dans une dimension à part.
« Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev et le reste du monde. Après l’Open d’Australie, tout le monde disait : ‘Bon, Alcaraz est au‐dessus de Jannik.’ Et maintenant, tout le monde dit : ‘Sinner est au‐dessus d’Alcaraz.’ Non, ils sont au même niveau. Je sais qu’en tennis, les choses changent très vite. Alcaraz est juste blessé pour le moment. Mais il y a encore deux joueurs qui se démarquent du reste du peloton. Zverev est‐il meilleur que la plupart des joueurs ? Oui, bien sûr ! Mais il se place dans la même catégorie qu’Alcaraz. Non. On ne peut pas faire ça. L’écart entre Zverev et Novak, d’une part, et Alcaraz et Sinner, d’autre part, est énorme. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 12:11